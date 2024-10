Lugo, la Croce Rossa inaugura l’ambulanza acquistata con le donazioni

Una nuova ambulanza acquistata grazie alle donazioni ricevute dai cittadini del territorio dopo l’alluvione del maggio 2023 . A inaugurarla, oggi a partire dalle 9 in piazza Baracca a Lugo, è il Comitato Cri di Bassa Romagna, il cui presidente Luigi Farina spiega che "dopo l’alluvione dello scorso anno, Croce Rossa Italiana ha ricevuto molte donazioni da parte di cittadini e aziende che hanno creduto nell’azione e negli sforzi dei tanti volontari Cri accorsi da tutta Italia. Il Comitato regionale dell’Emilia Romagna ha raccolto questa generosità, e oggi siamo in grado di aumentare i mezzi a disposizione del nostro Comitato per rispondere ancora meglio alle tante richieste del territorio. Con l’appuntamento in piazza vogliamo ringraziare l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, le Associazioni del territorio e tutta la popolazione".

lu.sca.