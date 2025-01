Lugo, s’inaugura la nuova Camera del lavoro

La Cgil di Lugo ha cambiato sede. I nuovi uffici della Camera del lavoro si sono trasferiti in via Canale Inferiore Destra, 4 e saranno inaugurati domani alle 10.30. All’appuntamento saranno presenti la sindaca Elena Zannoni, la segretaria generale della Cgil della provincia di Ravenna, Manuela Trancossi, e Marinella Melandri, della segreteria regionale della Cgil Emilia Romagna. "Siamo molto felici di presentare la nuova Camera del lavoro di Lugo – commenta Trancossi – che si propone di essere un punto di riferimento per le cittadine e i cittadini e un presidio di democrazia per la difesa dei diritti dei lavoratori. La Cgil ha sostenuto un investimento economico importante e ringraziamo tutti gli iscritti che hanno reso possibile questa operazione. La casa storica del nostro sindacato, in via Manfredi a Lugo, purtroppo non era più strutturalmente adatta all’attività quotidiana della Cgil. La nuova sede è moderna e più funzionale alle esigenze dettate dalle nostre attività".