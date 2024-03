Luisa Sobral, la voce del Portogallo stasera a Massa Lombarda

Approda in Romagna l’edizione 2024 del festival itinerante Crossroads, nell’immancabile tappa per la festa della donna alla Sala del Carmine di Massa Lombarda. Qui stasera alle ore 21 si esibirà la portoghese Luísa Sobral in un duo di voci e chitarre con Manuel Rocha. Nata a Lisbona nel 1987, laureata a pieni voti al Berklee College of Music di Boston, Luísa Sobral ha esordito su disco nel 2011. In Portogallo, il suo primo album, ’The Cherry on my cake’, è diventato disco di platino: un successo che le ha permesso di travalicare i confini nazionali, arrivando a partecipare ai più noti festival spagnoli e a esibirsi in numerosi altri paesi europei e africani, negli Usa e in Brasile. Con il secondo album, Luísa Sobral ha testato una nuova direzione, rendendo il suo sound più maturo e complesso, con influenze dal mondo folk e dalla musica indie. Parliamo di ’There’s a flower in my bedroom’, nel quale spiccano le collaborazioni di artisti celebri come Jamie Cullum, António Zambujo e Mário Laginha.

Sobral ha quindi provato qualcosa di più ardito con ’Luísa’, invitando a collaborare al progetto alcuni dei migliori musicisti jazz contemporanei, tra i quali spicca Marc Ribot. Dopo la pubblicazione di questo album, il suo traguardo più rilevante è stata la vittoria dell’Eurovision Song Contest con la canzone Amar pelos dois, che l’ha vista collaborare con suo fratello Salvador Sobral. Con l’album ’Rosa’ (2018) la Sobral ha sperimentato un raro mélange strumentale fatto di voce, chitarre e fiati, mentre il più recente ’DanSando’ (2022) è un pop solare con melodie che si imprimono indelebilmente.

Biglietteria dalle 19.30; 338/ 2273423. Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.