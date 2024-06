L’unplugged anima Milano Marittima. Serie di concerti fino a fine mese

Si chiama ’Mima Unplugged’, la rassegna che animerà il centro di Milano Marittima, offrendo serate di intrattenimento per tutti i gusti. La manifestazione, iniziata ieri, verrà replicata ogni lunedì e giovedì dalle 20.45 alle 23.30 in suggestive location create ad hoc nel cuore della passeggiata serale: palco Birra Viola in viale Gramsci, palco Gin Bandito in viale Matteotti e palco Riviera Spritz in piazzetta Corsica. ’Mima Unplugged’ si propone di promuovere la musica come una forma di divertimento inclusiva e accessibile a tutti, valorizzando i principi di socialità, intrattenimento e cultura. Il termine unplugged richiama concerti e performance

musicali che non prevedono amplificazione ad alta potenza, mettendo in risalto le doti naturali degli artisti e creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Gli operatori locali avranno l’opportunità di presentare i loro eventi all’interno del calendario della manifestazione, aumentando così la visibilità reciproca e contribuendo alla promozione della località.

Hanno già aderito all’iniziativa Villa Arizona di Milano Marittima, Spiaggia Bandito di Cervia, Hotel Baya, Lupo 340. L’evento proporrà una varietà di generi musicali – dal pop al rock, dal jazz al blues, dall’indie. Ogni serata sarà caratterizzata da scenografie dedicate, creando un vero e proprio percorso musicale che si snoderà attraverso le diverse location, come una staffetta di emozioni e melodie. Questo il programma di giovedì: il palco Birra ospiterà Viola; viale Gramsci Bengy & I Supersoul; palco Gin Bandito - viale Matteotti: Serena Krall e Luigi Scerra; palco Riviera Spritz | Piazzetta Corsica: Andrea Grilli & Simone Migani (foto).