Made in Italy 2025, iscrizioni aperte per la mostra-mercato della ceramica

Il primo fine settimana di settembre torna ‘Made in Italy’, la mostra-mercato che porta nelle piazze di Faenza la migliore produzione ceramica italiana. La manifestazione torna a confermarsi un appuntamento consolidato della contemporaneità della ceramica artigianale-artistica italiana. Nata nel 2020 come risposta al periodo emergenziale, la kermesse centra il suo focus sulla mostra-mercato della ceramica; con grande apprezzamento da parte della città e del pubblico, ‘Made in Italy’ è oggi diventato un evento fisso del calendario culturale faentino, a cadenza biennale, che si alterna con le edizioni di Argillà Italia e che garantisce un forte richiamo di visitatori e turisti.

Sabato 6 e domenica 7 settembre 2025, durante il primo fine settimana del mese – ormai tradizionalmente dedicato alla ceramica in città – la piazza di Faenza tornerà ad accogliere circa 100 espositori da tutte le regioni italiane, che presenteranno una panoramica contemporanea della migliore produzione ceramica artistica, di artigianato e design, dai complementi d’arredo agli oggetti per la casa, agli accessori moda. Per partecipare a Made in Italy è necessario compilare il modulo disponibile online, entro il 20 febbraio 2025; come di consueto, per garantire la qualità della mostra mercato, le domande pervenute entro i termini saranno sottoposte ad una selezione, effettuata da una commissione formata da esperti nel settore della ceramica artistica e artigianale. La mostra-mercato verrà affiancata da eventi culturali e animazioni legati al mondo della ceramica: il tutto nella cornice di Faenza, un punto di riferimento a livello europeo e mondiale in questo settore. Il bando di partecipazione con i dettagli e le modalità di partecipazione, è sul sito www.madeinitalyfaenza.it. Info:

madeinitaly.faenza@gmail.com.