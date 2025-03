Mambelli rieletto consigliere nazionale Ascom

Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio provincia di Ravenna, è stato rieletto a Roma nel Consiglio Nazionale di Confcommercio. L’incarico ha una durata di cinque anni, fino al 2030. Quella di Mambelli è una riconferma nell’organismo decisionale di Confcommercio nazionale, che premia il lavoro svolto nell’ultimo quinquennio al vertice di Confcommercio provincia di Ravenna, un riconoscimento concreto per l’impegno negli organismi regionali sul settore turismo ed anche a livello di categoria, in quanto rappresentante della Fipe, la più grande Federazione nazionale che associa i pubblici esercizi.

"Così come ho fatto negli ultimi anni – dice Mambelli – il mio impegno sarà quello di portare le istanze delle imprese della provincia di Ravenna del commercio, turismo e servizi a Roma. Per il mondo imprenditoriale in generale è un momento difficile ed è necessario far sentire la nostra voce al più alto livello". Ancora: "Le imprese non possono sopportare oggi bollette elettriche che segnano un aumento medio del 24% rispetto allo scorso anno e di oltre il 56% rispetto al 2019. Per quanto riguarda il gas, l’aumento è del 27% rispetto al 2024 e del 90,4% rispetto al 2019".