La bellezza non ha età: manicure e messa in piega offerte agli ospiti della struttura per anziani

Ravenna, 27 aprile 2024 – Ogni martedì pomeriggio gli ospiti della Rosa dei Venti, complesso residenziale multifunzionale per anziani, aspettano con entusiasmo l’arrivo delle studentesse dell’Accademia dell’Estetica e del Benessere di Ravenna, gestita dallo Ial Emilia-Romagna, per essere accuditi con manicure, trucco, messa in piega.

Il progetto, iniziato a gennaio, andrà avanti fino alla fine di maggio e ha coinvolto finora una trentina di allieve con diversi vantaggi per le parti coinvolte. Infatti, rende felici e “più belli” gli anziani residenti nella struttura dando contemporaneamente la possibilità alle giovani studentesse di esercitarsi e fare pratica, inoltre si creano momenti di socializzazione importanti per persone di generazioni molto diverse.

Claudio Proni , coordinatore della struttura insieme a Eugenio Migliavacca, commenta: "È già attivo un servizio di parrucchiere e pedicure offerto dalla struttura una volta al mese, in una stanza con attrezzatura professionale dedicata si fa il taglio di capelli, colore e pedicure curativo. Questo appuntamento settimanale con le alunne dell’Accademia ha però un valore aggiunto: gli anziani lo vivono come un regalo e sono felici di ricevere cure e attenzioni da ragazze così giovani che ricordano anche i nipoti, per loro è un po’ come tornare a casa. Inizialmente erano titubanti e partecipavano solo alcune donne poi hanno iniziato a farsi coinvolgere praticamente tutti, è diventata parte della routine della loro settimana tipo. Guardarsi allo specchio, mettere uno smalto colorato, fare qualche acconciatura dona loro gioia. Anche gli uomini pur avendo magari pochi capelli hanno piacere ad essere pettinati o si rilassano con piccoli massaggi alle mani, qualcuno si fa mettere anche lo smalto trasparente. Partecipano anche alcuni del reparto Alzheimer, quelli che hanno più pazienza".

" L’idea ci è venuta dopo aver sperimentato il successo di analoghe iniziative sporadiche in altre strutture residenziali del territorio", racconta il direttore dello Ial di Ravenna, Filippo Pilandri. "Da lì abbiamo pensato a un progetto più strutturato e continuativo, e con diversi obiettivi: il miglioramento della didattica con la pratica, che prevede anche la comunicazione e l’organizzazione di ‘clienti’ reali; la sensibilizzazione a sviluppare relazioni positive con persone fragili; il ‘donare’ un momento piacevole e diverso agli e alle ospiti delle strutture residenziali. La collaborazione con la Rosa dei Venti è stata molto efficace, un ringraziamento speciale va poi ai nostri docenti e ai coordinatori delle attività formative che supportano il progetto e accompagnano le studentesse nei loro pomeriggi presso la struttura".