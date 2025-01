Manutenzione dell’attraversamento ferroviario. La strada chiusa per una settimana

Una settimana di chiusura al traffico per portare avanti i lavori in via Baiona. Dalle 8 di questo mercoledì, 29 gennaio, fino alle 18 di giovedì 6 febbraio non sarà possibile transitare per i veicoli nel tratto compreso tra gli stabilimenti Marcegaglia e Ifa per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria sull’attraversamento ferroviario. Per ovviare al problema per le imprese della zona, negli stessi giorni e orari i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 8 tonnellate, perlopiù diretti alle aziende del porto, potranno transitare in via Canale Magni nel tratto compreso tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda degli Operai.

I veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Porto Corsini, invece, o comunque agli stabilimenti che si trovano tra lo stabilimento Ifa e la rotonda degli Operai e viceversa, verranno deviati sul percorso alternativo di via Canale Magni per poi tornare sulla via Baiona.