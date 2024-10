Massa Lombarda, la ’Sagra del cappelletto autunnale’ per lo Ior

È dal 2015, anno in cui si svolse la sua prima edizione, che il ricavato viene interamente devoluto a favore dei servizi di assistenza gratuita dei pazienti oncologici, dei progetti di prevenzione nelle scuole e a sostegno della ricerca scientifica che lo Ior (Istituto oncologico romagnolo) porta avanti sul territorio di Lugo e dintorni. Stiamo parlando della ‘Sagra del Cappelletto Autunnale’ di Massa Lombarda, in programma oggi e domani al Centro di Quartiere di Fruges in via IV Novembre. Sono oltre trenta i volontari che lavorano all’evento che si apre oggi dalle 18.30, per poi proseguire domani a pranzo dalle 12 e di nuovo a cena dalle 18.30. L’asporto sarà disponibile già da mezz’ora prima dell’apertura ufficiale. In ogni veste (estiva, autunnale o invernale) l’iniziativa ha sempre registrato il tutto esaurito, vedendo la presenza di persone provenienti non solo dai dintorni di Lugo ma da tutta la Romagna, attirate dal richiamo dell’assoluto protagonista, il cappelletto’. Anche in questa occasione le ‘azdore’ volontarie dello Ior si sono rimboccate le maniche e hanno preparato, ben 340 chili di cappelletti. E ci saranno anche tante altre proposte. Per informazioni: 335-5610450 o 338-3096394.

lu.sca.