Massimo Ranieri torna a Ravenna con 'Tutti i sogni ancora in volo' al teatro Alighieri

Dopo il concerto del 2019 durante il ‘Ravenna Jazz’, Massimo Ranieri torna a Ravenna con lo spettacolo ‘Tutti i sogni ancora in volo’ che ha ideato e scritto insieme a Edoardo Falcone. L’appuntamento è per le 21 di stasera, al teatro Alighieri, che è tutto esaurito per l’occasione. ‘Tutti i sogni ancora in volo’ è una frase di ‘Perdere l’amore’, la canzone con la quale l’artista ha vinto il festival di Sanremo nel 1988. Ed è anche il titolo di un libro e di un album.

"Non si deve mai smettere di sognare – ama ripetere Ranieri –. Tutti cerchiamo di realizzare i nostri sogni e io in realtà ho sempre sognato. Il filo conduttore di tutto lo spettacolo è l’amore". Dopo le oltre 800 repliche di ‘Sogno e son desto’, ecco un’altra imperdibile avventura a base di canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti, che sta facendo il giro dei grandi teatri italiani. Il concerto rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel mondo di uno dei più amati artisti della musica italiana. Sul palcoscenico, con la sua voce potente e inconfondibile, Ranieri proporrà un mix di successi storici e brani più recenti regalando al pubblico emozioni intense e momenti di pura poesia.

Tra le tante canzoni ci sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica Mia Martini al festival di Sanremo 2022, ‘Lettera di là dal mare’ che tratta il tema dell’emigrazione in modo umano e nobile ma soprattutto vero. Ma non mancheranno anche bei pezzi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri. Canzoni che fanno parte del suo nuovo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, uscito il 18 novembre scorso in versione cd e vinile 180 gr., in due edizioni numerate e limitate, rosso e blu. Il nuovo lavoro è frutto della consolidata collaborazione con Gino Vannelli, interprete, compositore e produttore canadese di origine italiana che, dopo aver realizzato il precedente lavoro di Ranieri ‘Qui e adesso’ pubblicato nel 2020, ha prodotto e curato gli arrangiamenti anche di questo disco.

Accompagnato da una band di talentuosi musicisti, Ranieri arricchirà ogni esibizione con arrangiamenti curati e affascinanti, permettendo al pubblico di riscoprire la profondità e la bellezza dei suoi brani. Durante il concerto, ci sarà spazio anche per il dialogo e l’interazione, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.