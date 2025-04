Matteo Galassi conquista l'argento ai Mondiali Giovani di scherma

Sugli scudi le lame ravennati ai Mondiali Giovani e Cadetti di scherma, in corso di svolgimento in Cina. Infatti, Matteo Galassi (nella foto), cervese classe 2005, probabilmente alla miglior stagione della sua pur giovanissima carriera, ha ottenuto un fantastico argento nella spada Giovani, e oggi gareggerà anche nella prova a squadre. Cresciuto nel Circolo della Spada Cervia ma ora tesserato per il Cs Carabinieri, Galassi – che si allena alla Ginnastica Victoria a Torino – ha chiuso al 15º posto la fase a gironi, con cinque vittorie e una sconfitta. Poi, nel tabellone ad eliminazione diretta, ha dato il meglio di sé con un cammino travolgente: netto 15-7 al kirghiso Lepikhov, poi 15-10 sul coreano Go e 15-9 al tedesco Pedersen. Più lottati gli ottavi col russo Safin (14-12) e i quarti col portacolori delle Isole Vergini, Schembri (ancora 15.-13). Ancora un russo in semifinale: Gorin superato 15-12, prima della sconfitta in finale col fortissimo egiziano Elsayed per 15-12 dopo essere stato in vantaggio nella prima metà dell’assalto. Un altro ravennate di nascita (classe 2008), Nicolò Sonnessa, tesserato dal 2020 per il Circolo Schermistico Forlivese ma anche lui come Galassi già al Circolo della Spada Cervia, ieri ha conquistato un prestigioso bronzo, sempre nella spada ma Cadetti. Sonnessa ha perso in semifinale 15-9 con lo statunitense Wimmer (poi vincitore dell’oro) lo stesso atleta che negli ottavi aveva battuto 15-12 l’altro ravennate in gara, Francesco Delfino, lui tesserato invece per il Circolo Ravennate della Spada.

u.b.