’Meravigliose creature’, domani la presentazione a Fusignano

Proseguono gli incontri a margine dell’esposizione ’Ex Profundis’ di Massimo Pulini, al museo civico ’San Rocco’ di Fusignano (via Vincenzo Monti 5). Domani alle 17 Stefano Mazzotti (nella foto) presenterà il suo libro ’Meravigliose creature. La diversità della vita come non la conosciamo’, con letture di Alberto Antolini.

L’esposizione, a cura di Franco Pozzi, raccoglie opere appartenenti a tre diversi gruppi , che riuniscono i più recenti anni di lavoro pittorico di Massimo Pulini, tornato a utilizzare il supporto delle radiografie in un’accezione intima e profonda. Pittore, scrittore e storico dell’arte, Massimo Pulini nasce a Cesena nel 1958. Da quattro decenni svolge un’intensa attività artistica, che lo ha portato ad allestire mostre personali in importanti musei italiani ed europei. In qualità di ricercatore storico ha redatto numerosi saggi sull’arte italiana del XVI e XVII secolo e curato varie esposizioni museali, pubblicato saggi e due romanzi. È attualmente titolare della cattedra di Pittura all’Accademia di belle arti di Bologna.

La mostra, a ingresso libero, è realizzata in collaborazione con l’Accademia di belle arti Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cassa di risparmio.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Fusignano allo 0545-955665.