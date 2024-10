Mercadini inaugura la stagione del Socjale

Inzieranno venerdì gli appuntamenti al Teatro Socjale di Piangipane, che torna ad ospitare gli spettacoli del cartellone che Ravenna Teatro organizza fino ad aprile: cinque gli appuntamenti previsti, di cui uno incentrato sul rapporto tra teatro e sport.

La nuova stagione teatrale prenderà il via venerdì con lo spettacolo di Roberto Mercadini dal titolo ’Noi siamo il suolo, noi siamo la terra’, monologo per una cittadinanza planetaria scritto e diretto da Mercadini. Il secondo appuntamento del mese di ottobre sarà giovedì 24 con uno spettacolo del Teatro Koreja dal titolo ’Paladini di Francia. Spada avete voi, spada avete io!’, dove il teatro d’attore si unirà a quello di figura tra marionette e pupi. I due spettacoli in calendario a novembre saranno il 9, con ’Ab oriri - Tentativi di procreazione’ della Compagnia Caruso-Garante, breve storia di una lunga ricerca di procreazione, mentre il 28 seguirà un affondo nella tradizione romagnola con il testo di Raffaello Baldini, ’Zitti Tutti’, portato in scena da Denis Campitelli. L’ultimo titolo di aprile, in calendario il 29, sarà ’Olmo. Io corro per vendetta’, lo spettacolo di teatro e sport firmato da Eugenio Sideri che vede protagonista Enrico Caravita. Il testo si ispira alla storia di Marco Olmo, ultramaratoneta italiano, vincitore di numerosi ultratrail. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.

Il costo del biglietto per gli spettacoli sarà di 12 euro, mentre il ridotto di 10 euro (sconto riservato agli under 26, agli abbonati a La Stagione dei Teatri e ai residenti a Piangipane). Per lo spettacolo ’Noi siamo il Suolo, noi siamo la Terra!’, è previsto l’ingresso unico a 15 euro. Per lo spettacolo ’Paladini di Francia. Spada avete voi, spada avete io!’, l’ingresso unico è invece di 5 euro. I biglietti sono in vendita su ravennateatro.com, al teatro Rasi il giovedì dalle 16 alle 18 e al teatro Socjale da un’ora prima dello spettacolo. Info 0544 36239 /333 7605760 e promozione@ravennateatro.com