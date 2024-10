"Mi affido ai medici"

Renzo Padovani ha 86 anni e anche quest’anno,

come i precedenti, farà il vaccino antinfluenzale.

"Ho sempre fatto tutti i vaccini comprese le varie

dosi contro il Covid – racconta Padovani –,

alla mia età è pericoloso andare in giro senza proteggersi e so che l’influenza può portare

a varie complicanze quindi non voglio rischiare. Probabilmente non farò invece la nuova dose anticovid perché in famiglia hanno deciso di non farlo e io mi sono allineato.

In ogni caso io per le scelte mi affido ai dottori, sono loro che sanno cosa è meglio per ognuno di noi e che ci devono indirizzare su questo tipo di scelte".