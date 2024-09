Minore accoltellato in strada. Aggredito da una banda di stranieri dopo la serata in discoteca

Un nuovo allarme malamovida è scoppiato a Marina di Ravenna dopo un episodio di violenza avvenuto nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca. Un ragazzo minorenne, di Ravenna, è stato circondato e aggredito da un gruppo consistente di cittadini stranieri, probabilmente nordafricani. Questi sarebbero stato in un numero che i testimoni riferiscono tra la dozzina e la ventina di soggetti. Il minorenne è stato buttato a terra e percosso con violenza. Inoltre ha riportato ferite di arma da taglio, in quanto almeno uno degli aggressori era armato di un coltello.

Secondo quanto trapela da fonti della polizia, la situazione è degenerata all’esterno del locale, sebbene la discussione fosse iniziata già all’interno della discoteca. Alcuni ragazzi, presenti sul posto, hanno prontamente chiamato la volante, che si trovava nelle vicinanze e ha potuto intervenire in tempi rapidi. Grazie alle testimonianze raccolte sul posto, sono state identificate diverse persone coinvolte. Quando il ragazzo è uscito dal locale, si è trovato di fronte a questi individui e uno di loro ha estratto un coltello, colpendolo. Fino a ieri si trovava ricoverato all’ospedale di Ravenna nel reparto di Osservazione breve intensiva, i medici gli hanno riscontrato contusioni e fortunatamente le ferite da taglio sono superficiali.

Il locale, però, respinge ogni responsabilità riguardo l’accaduto all’interno della discoteca. Mattia Montanari, uno dei soci del Touché, ha precisato che, se anche vi fosse stato un diverbio all’interno, nessuno del personale lo avrebbe potuto intercettare. Il Touché, peraltro, dispone di un corposo servizio di sicurezza nelle serate del weekend, con fino a 20 operatori a garantire l’ordine. Montanari ha inoltre sottolineato che l’aggressione non si è verificata davanti alla discoteca, ma nei pressi di un hotel nelle vicinanze. Proprio in quella zona, altri testimoni avrebbero assistito ai fatti. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’alterco. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per fare luce sulla vicenda e si potranno avvalere delle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. È confermata la presenza di un coltello, ma le autorità stanno ancora conducendo accertamenti relativi. Per ora, non si ha notizia di arresti. L’episodio ha riacceso i riflettori su un fenomeno che non riguarda solo Milano Marittima, ma che sta diventando sempre più preoccupante anche nella zona di Ravenna.

Lorenzo Priviato