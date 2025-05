Mirabilandia, dal 16 giugno un centro estivo

Mirabilandia lancia un centro estivo - in collaborazione con l’associazione Tralenuvole - dedicato ai figli dei propri collaboratori e non solo, con l’obiettivo di supportarli nella gestione dell’equilibrio tra vita lavorativa e familiare, in particolare durante il periodo estivo. A partire dal 16 giugno e fino alla riapertura delle scuole, il Mirabilandia summer camp offrirà ai piccoli ospiti un’esperienza estiva, aperta anche ai bambini e ai ragazzi della comunità locale, che potranno usufruire del servizio.

Il Mirabilandia summer camp, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni - suddivisi in due fasce d’età (6-11 anni e 12-15 anni) - propone un’esperienza educativa e ricreativa speciale, in un contesto unico nel suo genere. Le giornate si articoleranno tra attività all’aperto, giochi di squadra, sport e supporto allo studio, favorendo il benessere psico-fisico dei bambini e maggior serenità scolastica prima del ritorno sui banchi di scuola.

Non mancheranno i momenti creativi, con laboratori di arte, pensati per valorizzare i talenti di ciascuno, insieme ai progetti didattici che promuoveranno curiosità, autonomia e apprendimento in modo dinamico e divertente. Il tutto sarà arricchito da giornate a tema, pensate per rendere ogni settimana unica e ancora più coinvolgente.

Info: www.associazionetralenuvole.it/camp-estivi/mirabilandia-summer-camp