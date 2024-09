Mobilità sostenibile. Domani tre checkpoint di Legambiente in città

Si terrà dalle 7.30 alle 9.30 di domani il “Giretto d’Italia”, l’iniziativa promossa da Legambiente ed Euromobility per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile a cui l’Unione della Romagna Faentina aderisce anche quest’anno. Per partecipare non occorre altro che muoversi con un mezzo di micro-mobilità, come bici, monopattini, overboard o bici elettriche, in questa fascia oraria e attraversare uno dei tre checkpoint situati in diverse zone della città di Faenza: Porta Montanara, all’incrocio tra via Marconi e via Batticuccolo, su Corso Mazzini all’incrocio con via San Giuliano all’altezza dell’Ospedale e su corso Garibaldi all’incrocio con Viale IV Novembre.

In queste postazioni saranno presenti i volontari di Legambiente, riconoscibili grazie alla presenza di uno stand e di pettorine di riconoscimento, che effettueranno un conteggio di chi passerà con uno dei mezzi di micro-mobilità sopra citati. La competizione urbana, svolta a livello nazionale, permetterà di decretare la classifica dei risultati ottenuti da tutte le città partecipanti.