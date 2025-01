Modern contemporary, domenica il workshop con Suma e Bolognino

Al Centro Studi Danza di Lugo (nella sede che ospita l’attività dell’associazione in via Gastaldi), questa domenica è in programma un’intera giornata dedicata al Modern con il workshop dal titolo ’Modern contemporary’, per affinare e perfezionare approccio, movimenti e gestualità di una forma espressiva che della danza coglie un ambito sempre nuovo e affascinante. Un’occasione di studio e approfondimento che godrà della presenza di due grandi nomi del settore come Rocco Suma e Adriano Bolognino, per un giorno insegnanti d’eccezione.

Rocco Suma (foto), diplomato IDA Ballet Academy diretta da Steve La Chance ed Emanuela Tagliavia nel 2013, si è perfezionato all’Agora Coaching Project di Michele Merola ed Enrico Morelli. Nel 2016 è divenuto Direttore artistico del Centro danza Naima Bologna.

Adriano Bolognino (vincitore del premio Danza&Danza 2022 come coreografo emergente), è stato selezionato per il Fedora Dance Prize 2025. Nel 2023 è stato scelto per il network ’Crossing the Sea’ e per il progetto ’Big Pulse Visiting Artists’ in collaborazione con la Biennale de la Danse Lyon.

Per prenotare i due giorni di stage al Centro Studi Danza: 0545-27237, o mail a: info@centrostudidanza.org.