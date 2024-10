Morto Montanari, papà del judo

Si è spento nella notte di sabato Armando Montanari, papà del judo alfonsinese. Da tempo Montanari si confrontava con alcuni problemi di salute che, in ogni caso, non gli impedivano di continuare a seguire lo sport che tanto ha amato ed ha fatto letteralmente germogliare fra i ragazzi e le ragazze di Alfonsine negli anni ’70 quando il judo era ancora pressochè sconosciuto. Da quel seme sono nate le due società che oggi portano avanti l’eredità di Montanari pur con vedute diverse ma unite da rispetto e collaborazione, il Judo club, nel quale la figlia Michela è istruttrice, e il JI-TA-KYO-EI Judo Alfonsine. In tanti, degli ex allievi e allieve, erano presenti al funerale che si è svolto nella giornata di ieri. La scomparsa di Montanari ha lasciato molti di loro "un po’ frastornati. Arrivava in palestra, si sedeva e seguiva gli allenamenti – ricordano –. La sua presenza mancherà".

Monia Savioli