E’ morto Roberto Vianello, il patron che ha fatto sognare il basket a Ravenna

Ravenna, 17 marzo 2025 – Il mondo dello sport ravennate dice addio a Roberto Vianello, l’uomo che ha scritto alcune delle pagine più gloriose nella storia del basket giallorosso. Scomparso a 76 anni, il suo nome è legato a un’epoca irripetibile per la pallacanestro in città, un periodo che ha visto Ravenna passare dal dilettantismo a palcoscenici mai raggiunti prima.

Broker assicurativo di origini veneziane e appassionato tifoso della Reyer Venezia, Vianello ha dedicato tempo, risorse ed energia alla crescita del Basket Ravenna. Con il suo impegno e la sua determinazione, ha portato la squadra dalle piccole palestre cittadine fino alla Serie A2, regalando ai tifosi momenti indimenticabili come le vittorie contro le blasonate Virtus e Fortitudo Bologna, e i tutto esaurito al Pala De André.

Negli ultimi anni, nonostante i problemi di salute, ha continuato a seguire da vicino le sorti dell’OraSi Ravenna, contribuendo attivamente a mantenerla competitiva. La sua passione non è mai venuta meno, ed è grazie alla sua guida che il basket ravennate ha vissuto un’epoca d’oro, difficilmente ripetibile.

Alla notizia della sua scomparsa, il cordoglio è stato unanime. I Leoni Bizantini, storico gruppo di tifosi, hanno voluto ricordarlo con parole di profonda riconoscenza: "Ci stringiamo alla famiglia in questo momento difficile. Non possiamo che ringraziare Roberto Vianello per i grandi traguardi, le emozioni forti e i risultati indimenticabili che ha regalato alla nostra pallacanestro".

Con lui se ne va un pezzo di storia sportiva, ma il suo lascito resterà vivo nei cuori di chi ha vissuto, grazie a lui, un sogno chiamato Basket Ravenna.