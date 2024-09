Musica e cinema. Le tre serate di Radio Sonora

In attesa della sesta edizione del Sonora Fest, che si terrà il 4 e 5 ottobre all’antico convento di San Francesco di Bagnacavallo (via Luigi Cadorna), Radio Sonora organizza ’Sonora Fest off’, tre appuntamenti dedicati ai giovani a Fusignano e Conselice, tra musica e cultura. Si comincia domani a Fusignano in piazza Corelli con un evento organizzato in collaborazione con il Brainstorm. Alle 21 ci sarà il concerto indie del cantautore romano Galeffi (in foto). Venerdì 13 settembre alle 21, in piazza Guareschi a Conselice si esibiranno i Disco Club Paradiso, giovane band dance-pop. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’associazione Art Lab. Martedì 1 ottobre alle 21 nuovo appuntamento al Brainstorm con la proiezione de ’Il segreto di Liberato’, film documentario di Francesco Lettieri e Giorgio Testi che racconta la storia del cantante napoletano Liberato, famoso per non aver mai svelato il suo volto.