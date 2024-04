MV Impianti, leader nel fotovoltaico

MV Impianti è una ditta individuale specializzata in impianti fotovoltaici, fondata a Faenza da Manuel Vignoli nel gennaio del 2022. Oggi questa azienda è leader nel proprio settore: "Ho iniziato a muovermi nel campo del fotovoltaico fin dal 2006, quando, a 18 anni, ero dipendente. A quei tempi, il settore era ancora agli albori. In tutti questi anni ho dunque vissuto in prima persona l’evoluzione nel campo del fotovoltaico, fino alla tecnologia di oggi, partendo dalla tecnologia di ieri. L’esperienza, dunque, non manca". Grazie alla collaborazione con studi tecnici a livello commerciale e di progettazione, MV impianti si è progressivamente guadagnata fette sempre più consistenti di mercato: "Curo – ha spiegato Manuel Vignoli – al 100 per cento tutto quello che riguarda il rinnovabile del fotovoltaico, oltre anche all’eolico. Mi occupo di tutto, dalla fornitura e installazione del pannello sul tetto, alla stesura dei cavi e al cablaggio di quello che concerne l’inverter, i sistemi di accumulo, le colonnine di ricarica per autoveicoli. Dal residenziale all’industriale, fino all’impianto fotovoltaico galleggiante su specchi d’acqua. Qualsiasi tipologia di impianto fotovoltaico non è un problema". Il raggio d’azione di MV Impianti è vasto e si spinge ben oltre i confini faentini: "Ci muoviamo dalla provincia di Ravenna, fino a quelle limitrofe di Rimini, Forlì e Bologna, ma anche nelle Marche, dalla riviera all’entroterra, così come in Versilia, ad esempio".

La sede è a Faenza in via San Giovanni di Formellino, dove trova spazio una struttura modulare. Il parco automezzi comprende due furgoni e un’auto aziendale. Oltre al titolare, MV Impianti impiega 3 dipendenti, ovvero Jonny, Nicola e Davide, assunti progressivamente nel corso degli anni. "La tipologia dei nostri clienti – ha proseguito Manuel Vignoli – va dal singolo utente privato che vuole risparmiare sulla bolletta energetica e chiede l’installazione di un piccolo impianto domestico fotovoltaico da 3 kw, alla scuderia Alpha Tauri, che ha effettuato un ‘campo a terra’ per abbattere i costi energetici. Le dimensioni dell’impianto non sono un problema per la nostra struttura, arriviamo anche a strutture di 15 megawatt". Sul fronte della promozione, Vignoli non ha dubbi: "La pubblicità cartacea dà buoni riscontri. Le maggiori energie le investiamo però sul passaparola. Più forte di questo non c’è niente. Tuttavia, per avere dei risultati, occorre effettuare bene il lavoro. Anzi, fare bene un lavoro, non mi basta; il lavoro deve essere impeccabile. Quando entro in casa di un cliente, è come se entrassi in casa mia. Questo è il nostro biglietto da visita, anche perché non conosciamo altri modi di lavorare, se non in maniera perfetta".

E le prospettive? "Dal 2006 a oggi, a parte un piccolo periodo di flessione a cavallo del 2011, questo settore è in forte e continua espansione. Restare fermi non è una mossa molto saggia, quindi, sempre senza fare il passo più lungo della gamba, bisogna andare dietro all’innovazione e allo sviluppo. In tal senso, l’aggiornamento è fondamentale. Effettuiamo molti investimenti in formazione e sicurezza, così come nello studio delle novità che il mercato propone". Manuel Vignoli ha infine ringraziato i propri fornitori: "Alessandro della Comet di Faenza, Alessandro della Edif di Forlì, Marco dello studio Esi Project di Forlì, Fabio e Matteo di Nuove Energie di Faenza, Federico di Classe A di Fano".