Natale a Russi: eventi, concorsi e solidarietà per un dicembre speciale

Quest’anno a Russi il programma delle iniziative natalizie sarà davvero ricco e variegato. Al tradizionale calendario di ’Quattro passi per Russi’, infatti, si aggiungono gli appuntamenti di ’Dire, fare… Natale’, organizzati per la prima volta in collaborazione con i negozianti del centro storico e del centro commerciale I Portici nei tre weekend che precedono il Natale.

In questo ambito si inserisce anche il contest fotografico ’Il Natale in uno scatto’ che premierà le foto a tema natalizio più belle – si può partecipare fino al 7 gennaio tramite il profilo Instagram del Comune, con buoni sconto da spendere nei negozi di Russi aderenti all’iniziativa.

Quest’anno si aggiunge anche il concorso ’La vetrina più bella’, che vedrà i commercianti sfidarsi in una gara di creatività. Nelle domeniche 15 e 22 dicembre Palazzo San Giacomo tornerà a ospitare ’Il Palazzo di Natale’ con area food e mercato, idee regalo, degustazioni, visite guidate al Palazzo, laboratori per grandi e piccini e spettacoli.

San Giacomo, dunque, sarà aperto per consumare una buona colazione contadina, sfogliare i quotidiani accompagnati da buona musica dal vivo, trovare originali idee regalo, comporre ceste e cassette dono. Ma anche degustare un aperitivo, visitare il Palazzo insieme a una guida e non mancheranno spettacoli, concertini e laboratori d’arte, musica e book folding per i grandi e i più piccoli.

Come ovviamente non mancherà Babbo Natale che la mattinata del 22 dicembre arriverà a Palazzo con una sorpresa per tutti i bimbi presenti prima del défilé a Palazzo a cura dei negozi Sabri Bebè, Degriffè e Civico 66 e della grande asta del regalo brutto, l’evento comico, ludico e solidale che chiuderà il ’Palazzo di Natale’. Quest’anno il ricavato sarà devoluto alla comunità di Traversara, colpita dall’alluvione del settembre scorso.

Prosegue, inoltre, sino al 13 dicembre la raccolta dei doni per l’iniziativa di solidarietà ’Missione Natale’, pensieri da distribuire per donare un sorriso e far vivere lo spirito del Natale anche alle famiglie e ai cittadini fragili e in difficoltà. I doni – è necessario indicare a quale fascia di età sono destinati – si raccolgono in municipio il lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 8.30 alle 14.30), nonchè il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14 alle 17.30.

Infine, per il progetto di volontariato civico ’Pronto Spesa’, il Comune sta cercando persone disponibili a consegnare generi alimentari e beni di prima necessità a chi, per motivi di salute o altre difficoltà, non può recarsi al supermercato. Gli unici requisiti richiesti sono la voglia di aiutare, qualche ora libera alla settimana e la disponibilità a spostarsi in auto o moto e a piedi o in bici. Per partecipare contattare l’Ufficio Servizi alla Persona allo 0544.587644.