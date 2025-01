Nel 1954 la festa delle sartine ai ‘Ferrovieri’

Negli anni Cinquanta nel giardino del Dopolavoro Ferroviario in via S. Maria dell’Angelo, quando ancora su via Cavour sorgeva il vecchio convento di S. Maglorio (già convento di Santa Caterina) abbattuto nel 1969 (il parcheggio fu costruito 10 anni dopo), per la ricorrenza di S.Omobono si svolgeva la ‘festa delle sartine’ con tanto di concorso per l’elezione di miss Faenza. La foto si riferisce alla festa del 14 settembre 1954. Miss Faenza fu eletta la sarta Ileana Nanni (al centro), che abitava in via Filanda Vecchia. Le sono a fianco Maria Luisa Bertoni (a sinistra) e Germana Fornacini.

A cura di Carlo Raggi