"Nessun obiettivo è andato a buon fine"

In attesa di capire come si muoverà Alain Conte, attualmente capogruppo in consiglio comunale della lista civica ‘Mazzolani Sindaco’, la presidente dell’associazione culturale ‘Cervia Ti Amo’, Silvia Elena Berlati, ribadisce che "abbiamo chiesto al nostro rappresentante Alain Conte di rimettere il suo mandato di capogruppo della lista civica di Massimo Mazzolani e di effettuare conseguenti valutazioni politiche in consiglio comunale". Una doccia fredda, ma forse non troppo, dato che ‘Cervia Ti Amo’ non è nuova a cambi di rotta e dissidi interni, come già successo in passato con l’ex assessore Enrico Mazzolani e, alle scorse elezioni amministrative, con il sostegno del candidato di centrodestra Massimo Mazzolani quando nella precedente tornata elettorale era con il centrosinistra.

Berlati conferma che "al momento non sono state comunicate decisioni ufficiali, aspettiamo di capire cosa farà Conte. Nessuno degli obiettivi che ci eravamo dati è andato a buon fine". Una situazione nata "zoppa" già qualche mese fa quando, come spiegava la stessa Berlati, "abbiamo deciso in maniera unitaria di non presentare il nostro simbolo e la nostra lista civica alle elezioni amministrative" decidendo poi, "dopo l’affermazione pubblica di condivisione del nostro programma per la città da parte di Massimo Mazzolani, di esprimere e sostenere una candidatura all’interno della sua lista civica. Alain Conte era il nostro candidato di riferimento in consiglio comunale, a garanzia del civismo e della trasversalità del progetto, aperto a un elettorato moderato, orientato esclusivamente al livello locale e allo sviluppo della nostra città". Insomma, si potrebbe dire che ‘Cervia Ti Amo’ ha sostenuto un candidato di centrodestra ma chiedendo di non essere troppo di centrodestra.

Ora è arrivata la richiesta di dimissioni che non torna neanche a una parte dell’opposizione. Come spiega Annalisa Pittalis, vicepresidente del consiglio comunale e consigliera di Fratelli d’Italia, infatti, "come esponente di Fratelli d’Italia in sede di consiglio comunale mi sento di dire che noi la nostra parte l’abbiamo sempre fatta. È chiaro che le decisioni prese in giunta sono della giunta e non raccogliamo le accuse rivolte al centrodestra riferite all’immobilità. Berlati fa riferimento soprattutto ad Alain che è una persona valida, che io stimo e che penso avrà le possibilità di replicare e prendere le decisioni che riterrà opportune. La lista civica, d’altronde, seppure civica, ha appoggiato un candidato di centrodestra. Noi il nostro lo facciamo, poi chi si deve chiarire internamente lo faccia".

Ilaria Bedeschi