"Nettezza urbana mal gestista"

Sante Samorè, quale sarebbe il suo primo atto da primo cittadino?

"Sono certo che l’elezione di un candidato del Centrodestra, in una città da sempre governata dalla Sinistra o dal Centrosinistra, sarebbe un bel cambiamento. Significherebbe nuove energie, volti nuovi".

In quali azioni politiche vedremmo il cambiamento?

"Innanzitutto la cura del territorio comunale e del decoro urbano. Certo la manutenzione dei fiumi non è competenza del Comune, ma l’amministrazione deve sollecitare con forza gli enti preposti. Nell’alluvione . sono morti anche due cittadini di Russi. Si è negato con forza che lo stato dei fiumi abbia contribuito al disastro, parlando dell’eccezionalità dell’evento. Ma subito sono iniziati i lavori di pulizia. Per quanto riguarda il centro storico: propongo l’esenzione dai tributi comunali per cinque anni alle nuove attività e l’annullamento degli oneri di urbanizzazione per i privati che ristrutturano".

Per i cittadini?

"Per le famiglie numerose, con più di un figlio, penso a tariffe agevolate o azzerate per i servizi educativi: asilo nido, scuole materne paritarie, servizi di doposcuola, ma anche per le scuole di musica e danza. La nettezza urbana è mal gestita e la Tari è aumentata del 9 per cento".

E quindi?

"Dobbiamo superare il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, per l’umido possiamo introdurre cassonetti a chiave".

Che Russi si immagina fra 10, 15 anni?

"La mia Russi di domani l’abbiamo già vissuta, negli anni Ottante e Novanta, quando le banche correvano a aprire sportelli i qui, dove si diceva i depositi arrivassero a 50 miliardi di lire. Una realtà ricca, svanita coi cambiamenti portati da una politica soggiogata all’Unione Europea e alla sua rigida politica di bilancio. Oggi tutto passa dall’Europa, se vogliamo bloccare leggi assurde come quelle su agricoltura e case green o auto elettriche dobbiamo cambiare Commissione".