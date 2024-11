"Niente pista di ghiaccio, errato il sito del Comune"

Il giallo della pista di ghiaccio di Milano Marittima, richiesta dagli operatori della località che più volte hanno lamentato di sentirsi tagliati fuori dal Comune a vantaggio di Cervia, si infittisce. Mentre fino a ieri mattina sul sito ufficiale della pagina turistica del Comune si leggeva che la pista di ghiaccio sarebbe stata realizzata a Milano Marittima dall’1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (come si può vedere dalla foto a lato), da ieri mattina dopo la nostra pubblicazione quell’informazione è scomparsa. Insomma, anche gli esercenti che ci avevano per un attimo sperato ora hanno la conferma: niente pista di ghiaccio a Milano Marittima ma solo "scintillanti luminarie e spettacoli" come spiega il Comune stesso in una nota.

"Nelle pagine del sito turistico del Comune, oggetto di aggiornamento in questi giorni – scrivono –, in un sottotitolo non era ancora stata modificata la notizia dello scorso anno relativa alla pista del ghiaccio di Milano Marittima, che quest’anno non sarà allestita (le date però erano quelle di quest’anno, ndr)". Dunque, per citare Chiara Ferragni, un errore legato alla comunicazione.

Continua il Comune: "Per le festività natalizie sarà allestita una sola pista del ghiaccio, in piazza Garibaldi a Cervia". Intanto, in attesa della conferenza stampa prevista nei prossimi giorni, il Comune dà, nella nota, qualche anticipazione tanto attesa e richiesta dal territorio sulle iniziative legate al Natale. "Le iniziative sulla fascia costiera prenderanno il via il 30 novembre 2024 e si protrarranno fino al 6 gennaio 2025. In estrema sintesi, a Cervia sarà coinvolto tutto il centro storico, trasformato nel Villaggio di Natale, decorato con luminarie.

Continua ancora la nota: "Sarà un Natale all’insegna di spettacoli, laboratori e mercatini. Il Villaggio di Natale si svilupperà attorno al maestoso albero di Natale, al fianco del quale è allestita la pista del ghiaccio. A Capodanno, sotto la Torre San Michele, verrà organizzato uno spettacolo musicale per salutare l’anno passato e dare il benvenuto al nuovo. A Milano Marittima, la centrale Rotonda Primo Maggio e le tradizionali vie dello shopping saranno vestite a festa con eleganti e scintillanti installazioni luminose che creeranno un’atmosfera magica, valorizzando l’ambiente glamour e i pini secolari della Città giardino. Saranno organizzati spettacoli ed eventi con personaggi di grande richiamo per intrattenere bambini e famiglie".

La nota specifica che "per rendere il tutto ancora più speciale, i visitatori non dovranno preoccuparsi di muoversi in auto. Il simpatico trenino natalizio Christmas Express farà la spola tra il centro di Cervia (Stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima (Stazione Polo Nord) durante tutti i weekend e festivi, con partenze ogni 20 minuti, per permettere di vivere appieno l’atmosfera natalizia in tutto il territorio".

Ilaria Bedeschi