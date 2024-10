Nightmare, cala il sipario. Premi per Gaudio e Burani

Si è chiusa sabato, con l’assegnazione dei premi delle varie sezioni, la XXII edizione del ’Ravenna Nightmare Film Fest’, svoltasi al Teatro Rasi. Tra i momenti da ricordare, la consegna della Medaglia al Valore a Federico Zampaglione, che ha tenuto anche un concerto ‘unplugged’ voce e chitarra, e il buffet curato da Nicolò Califano, il giovane ravennate finalista alla XIII edizione di Masterchef.

E, poi, il successo degli eventi organizzati dai partner storici del Nightmare, come ’Ottobre Giapponese’, che ha premiato il regista Hara Kazuo, e ’GialloLuna NeroNotte’, che al ridotto del Rasi ha portato due incontri con gli autori.

I premiati della sezione ’Cortometraggi’ sono Paolo Gaudio (Miglior Opera Italiana a ’Dagon’), Matthew Paul Everitt (Premio Cineclub Deserto Rosso Miglior Cortometraggio a ’You can go home whenever you want’, Usa), Matteo Burani (Premio Miglior Cortometraggio Europeo Melies D’argent a ’Playing God’, Italia/Francia), che si aggiudica anche l’Anello d’Argento come Premio del Pubblico al Miglior Cortometraggio. Riconoscimento anche per Vincenzo Giordano, che ottiene il Premio Weshort con ’La notte è un giorno dispari’.

Nella sezione lungometraggi, invece, il canadese Michael Stasko vince il Premio Miglior Lungometraggio, assegnato dalla giuria degli studenti del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, con il film ’Vampire Zombies... from Space!’. Stasko si è aggiudicato anche l’Anello d’Oro assegnato dal pubblico come Miglior Lungometraggio. Il Premio della Critica al Miglior Lungometraggio va a ’The Severed Sun’ di Dean Puckett (UK). Menzione speciale per ’The Horse Tail’ di Justyna Łuczaj-Salej (Polonia).