"Noi soddisfatti ma consumatori disorientati"

Gianmarco Gamberini è il presidente di Sva Group, concessionario Volkswagen, Jaguar, Land Rover, Sportequipe, Ickx.

Com’è andato il 2024?

"È stato un anno complicato, con auto disponibili in ‘prontaconsegna’ e con parecchio usato in stock nei piazzali. Noi siamo soddisfatti, ma il consumatore è disorientato per le notizie sulle scelte dell’Europa in tema di alimentazione futura delle auto".

Quali sono i modelli di successo?

"La Defender è l’auto più trendy e con un design unico. La T Roc è sempre leader, ma la T Cross ha avuto un gran successo, poi a seguire la nuova Tiguan. Su Sportequipe ed ICH-X, direi la 6 GT".

Quali sono le proiezioni per il 2025?

"Si prevede una flessione del 20%. L’automotive sta soffrendo le imposizioni restrittive dell’Europa".

E l’elettrico?

"Si sta consolidando su clienti che apprezzano le qualità che una vettura full elettrico comporta. Il ruolo del consulente, abile a capire esigenze e abitudini del cliente, è fondamentale. Sono convinto che, da qui a 2 anni, arriveremo ad una penetrazione sul mercato di circa il 15%".

L’usato ha un proprio appeal?

"Abbiamo chiuso il 2024 con 1.400 usati venduti, a conferma che la struttura Sva è una garanzia. Del resto, l’usato gioca un ruolo molto importante. Grazie ai programmi di garanzia e controlli certificati da casa madre per Jaguar, Land Rover e Volkswagen, consegniamo auto in tutta tranquillità".