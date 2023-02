"Non fidatevi mai, specie delle richieste al telefono"

Il prefetto Castrese De Rosa ha appena firmato con il sindaco Michele de Pascale un protocollo sulla prevenzione e il contrasto alle truffe agli anziani. L’accordo ha come obiettivo quello di rafforzare le azioni a difesa delle potenziali vittime, in particolare nelle frazioni comunali più decentrate dove sono presenti circa 11.000 persone over 70.

Prefetto, qual è l’avvertimento da divulgare per evitare di cadere in queste trappole?

"Intanto non fidarsi, a maggior ragione se le richieste arrivano al telefono. Bisogna tenere gli occhi aperti, stare attenti, anche se le persone anziane sono bersagli più fragili. Poi prendere tempo, verificare quello che ci è stato detto. E soprattutto chiamare sempre le forze dell’ordine".

Che tipo di azioni prevede il protocollo tra Prefettura e Comune?

"Azioni diverse, in particolare di carattere informativo e divulgativo che coinvolgeranno rappresentanti della polizia locale, consulenti legali e appartenenti ai sindacati dei pensionati. Sono in programma incontri per sensibilizzare le persone anziane sul fenomeno. Inoltre verranno realizzate brochure e video sempre di carattere informativo".

Spesso gli anziani si vergognano di essere stati truffati e per questo non sempre denunciano alle forze dell’ordine.

"Sicuramente c’è anche questa componente, il senso di vergogna per aver creduto a quello che gli veniva raccontato, ma non si deve cedere a questo, assolutamente. Bisogna stare attenti e avvisare subito quando accade qualcosa".

a.cor.