‘Nonna e Volpe’, al teatro ‘Walter Chiari’ i burattini di Strinati

Al teatro comunale ‘Walter Chiari’ di Cervia oggi alle 16 va in scena lo spettacolo di burattini ‘Nonna e Volpe. Una casa per due’ della compagnia Vladimiro Strinati. Ritorna la divertente vicenda di due personaggi agli antipodi. Questa volta Nonna è alle prese con un trasloco. Ha deciso di cambiare casa nella speranza di liberarsi degli scherzi e i dispetti di Volpe. Lo spettacolo di burattini è sul solco della tradizione popolare europea, sia per giovani che per adulti. Info. e prenotazioni 347.3960572.