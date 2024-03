"Nuova corsia alta velocità tra Bologna e Castel Bolognese"

Ieri il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami, insieme al personale della Rete Ferroviaria Italiana - Rfi, ha visitato la sottostazione allestita in via Zignola a Villanova, sulla tratta Bologna-Rimini. Durante l’incontro, dedicato alla presentazione dell’opera green che permette di contrastare l’emissione di Co2 e di accumulare energia altrimenti dispersa, il viceministro ha anticipato la notizia dei prossimi lavori in partenza sulla linea Adriatica. "Verrà coinvolto dalle opere il tratto Bologna-Castel Bolognese – spiega il viceministro –: su questo segmento creeremo una nuova corsia per l’alta velocità che affiancherà quella per il transito dei treni locali e intercity. Nello snodo di Castel Bolognese, dove partono regionali verso Ravenna e Rimini, insiste un forte traffico di mezzi: abbiamo, infatti, l’ingresso di treni merci provenienti dal porto e retroporto di Ravenna". Il primo lotto di lavori conta un investimento pari a tre milioni di euro a cui ne seguiranno altri: "Anche la rete Bologna-Imola con il trasporto passeggeri contribuisce all’appesantimento della viabilità nell’area – continua Bignami –. Realizzare un raddoppio delle linee in quel punto consente di alleggerire il carico e migliorare l’efficienza in termini di tempi di percorrenza. Anche in caso di incidenti o difficoltà, con riverberi su tutto il passaggio ferroviario della tratta, è possibile alloggiare il materiale rotante sull’altra corsia consentendo ai treni di continuare a circolare".

Valentina Paiano