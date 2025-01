Nuova visite guidate de ‘Il Cammino di Dante’ alla scoperta del poeta

Continuano le visite di ’Incontro a Dante’, percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, organizzati dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, con il patrocinio del Comune di Ravenna. Oggi alle 11 visite nella zona del silenzio. Domenica prossima, sempre alle 11, partendo da piazza del Popolo, l’itinerario si snoderà nella zona dei mercati e delle corporazioni caratterizzata dalla Torre del Comune, la ex chiesa di San Michele in Africisco, la Casa Matha, la chiesa di San Domenico, e prosegue lungo l’alveo del fiume Padenna per raggiungere la Zona del Silenzio e visitare la Basilica di San Francesco e la Tomba di Dante. Gli appuntamenti proseguirano fino al 23 febbraio. Costo: 12 euro. Info: 339-3852304.