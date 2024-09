Nuove asfaltature da lunedì. Centro e forese ‘sotto i ferri’

Nuove asfaltature a Faenza. Lunedì e martedì dalle 7.30 alle 18 ‘sotto i ferri’ finirà viale Stradone, tra via Cavour e l’incrocio con via Lapi. La strada sarà chiusa al traffico ad eccezione dei mezzi in uso ai residenti e quelli di soccorso. Sempre lunedì, fino a venerdì 13 settembre, partiranno i lavori in via Cavour, tra corso Mazzini e l’incrocio via Fiera/via Tonducci. I lavori saranno realizzati in due fasi; la prima interesserà il tratto tra corso Mazzini e via Santa Maria dell’Angelo e la seconda tra via Santa Maria dell’Angelo e via Fiera/via Tonducci. I tratti interessati dai lavori, saranno chiusi al traffico con le sole eccezioni dei residenti e dei mezzi di soccorso. La fruibilità del parcheggio di via Cavour sarà sempre garantita. Lungo via Cavour verrà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nella fascia oraria 7-19, da lunedì 9 a venerdì 13 settembre. L’accesso ai pedoni sarà sempre garantito. Durante la fase 2 (tra via Santa Maria dell’Angelo e via Fiera/via Tonducci) l’accesso e l’uscita del parcheggio di via Cavour sarà quello in vicinanza all’incrocio con via Santa Maria dell’Angelo; per questo verrà istituito un doppio senso su via Cavour per le auto in uscita dal parcheggio che potranno, in quel caso, svoltare a destra e imboccare via Santa Maria dell’Angelo con direzione via Severoli. La cosa comporterà la sospensione temporanea della Ztl.

Ancora lunedì, sempre fino a venerdì 13 settembre, partono le riasfaltature in via Batticuccolo (tra viale Assirelli a via Argnani), via Ballardini (dal ponte di viale Assirelli a via Lapi) e via Argnani (da Via Batticuccolo a Via Ballardini). Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito nella fascia oraria 7-19 nei giorni dei lavori che saranno realizzati in tre fasi. Il primo intervento interesserà via Batticuccolo (dallo svincolo in entrata da viale Assirelli a via Argnani); si passerà poi in via Argnani (da via Batticuccolo a via Ballardini) e infine, su via Ballardini (dal ponte su viale Assirelli a via Lapi). Per tutta la durata dei lavori l’accesso in ingresso dalla circonvallazione viale Assirelli rimarrà chiuso. Infine, per la realizzazione di nuovi asfalti nel forese, nella fascia oraria 7-19, di martedì, fino al termine dei lavori, saranno istituite modifiche alla viabilità in via Bianzarda di San Biagio (tratto da via Strocca di San Biagio a via Gesuita), in via Strocca di San Biagio (da via Bianzarda di San Biagio a via Ramona) e via Carbonara (tratto di circa 170 metri a partire dall’immissione con la via Emilia) saranno chiuse al traffico veicolare con le sole eccezioni dei residenti e dei mezzi di soccorso.