Nuovo velox in arrivo sulla ‘Puntiroli e Mensa’

Un nuovo impianto fisso per la rilevazione elettronica della velocità farà presto il suo ingresso sulla SP 35 ‘Puntiroli e Mensa’, all’altezza del km 2+300 in località Santa Maria in Fabriago. L’esecuzione dei lavori di installazione di cavo e contatore per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione è già stata affidata alla E-distribuzione Spa che dovrà ora portare a termine i lavori. La posizione del nuovo autovelox è stata scelta in virtù dell’alta velocità alla quale spesso transitano le auto e asseconda quindi una richiesta di maggior sicurezza.

"Nelle consulte spesso viene richiesta l’installazione di nuovo impianti fissi di rilevazione soprattutto sulle strade provinciali per poter contrastare l’eccessiva velocità alla quale spesso viaggiano le auto – spiega la neosindaca di Lugo, Elena Zannoni –. L’attivazione di un nuovo velox non è mai punitiva ma è legata alla necessità di salvaguardare delle vite". Dopo l’installazione del nuovo velox a Santa Maria in Fabriago pare non siano in progetto altri inserimenti, almeno nel breve periodo. L’ultimo a essere installato sul territorio lughese è stato nel settembre del 2023 sulla strada provinciale Bastia al chilometro 9+404 direzione Sant’Agata sul Santerno all’altezza di San Bernardino di Lugo. L’impianto di proprietà della Provincia di Ravenna è entrato in funzione a metà ottobre con la finalità principale di far diminuire la velocità dei veicoli immediatamente prima dell’incrocio con la SP 17 ‘San Bernardino’ e, soprattutto, per tutelare la sicurezza degli abitanti vista la presenza di un lungo rettilineo su cui i veicoli spesso oltrepassano abbondantemente il limite di velocità.

Monia Savioli