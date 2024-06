‘Obiettivo sicurezza’, la scuola Edili premia. Maria Chiara del Morigia

Si è svolta la premiazione della prima edizione del concorso fotografico ’Obiettivo sicurezza’ che l’Istituto Provinciale Scuola Edili-CptRavenna ha organizzato parallelamente allo stesso concorso bandito da Formedil a livello nazionale. Scopo del concorso era di scattare una fotografia che mettesse in risalto l’importanza della sicurezza nel mondo dell’edilizia e dei cantieri edili. l’Isper– Cpt Ravenna ha aderito coinvolgendo le 4° e 5° classi dell’Istituto per geometri ’Morigia’ a cui ha dedicato uno specifico premio: sia una piccola somma simbolica in denaro, che regalando un corso di formazione sul tema dell’edilizia. Vincitrice è risultata Maria Chiara Zaganelli con la foto ’Il sorriso non è un dispositivo di sicurezza’.