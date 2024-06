Officine della musica, uno show per la Carrà

La scuola di musica ’Officina della musica’, in via Duino a Ravenna, collabora con Linea Rosa per rivendicare ogni forma di libertà della donna attraverso uno spettacolo incentrato sulle canzoni di Raffaella Carrà, in programma sabato alle 21 presso il teatro Almagià. L’idea nasce per caso: una sera il gruppo di Officina si ritrova per discutere la trama del prossimo musical da proporre alla scuola. Lo scorso spettacolo, ’Fatti mandare dalla mamma’, si basò sulle più famose canzoni di Gianni Morandi, e riscosse un grande successo. Così la decisione ricadde su un altro personaggio che passò alla storia, e a quel punto, l’opzione non poté che essere una: Raffaella Carrà.

L’ipotetica stesura del copione diventa realtà non appena il suggerimento viene proposto allo sceneggiatore Stefano Pelloni, che accetta subito. Mano a mano che il testo prende forma, lo spettacolo si trasforma e diventa un vero e proprio inno che rivendica la libertà dell’espressione delle donne. Nasce così ‘Com’è bello far l’amore’, che coinvolge il corpo di ballo, recitazione, canto e complesso musicale di Officina della Musica. Il musical ricerca la collaborazione dell’associazione ’Linea Rosa’, che combatte per la tutela dei diritti delle donne e delle persone più fragili. Linea Rosa accetta entusiasta, così ’Com’è bello far l’amore’ diventa la denuncia di ogni repressione di libertà femminile, una delle più forti forme di violenza che troppo spesso passa in secondo piano. L’Officina della Musica ha fortemente a cuore questa tematica, e a tal proposito collabora anche con il sito ’A female choice’, un brand femminista che combatte il sessismo.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili alla scuola Officina della Musica, in via Duino 9. Questo non è l’unico spettacolo previsto da Officina, infatti sono numerosi gli eventi promossi dalla scuola. Vi sono 12 esibizioni suddivise in quattro giornate che partono dal 18 giugno fino ad arrivare al 2 luglio. Le varietà prevedono concerti di fine anno che vanno dagli allievi più piccoli agli allievi più grandi, dalla musica classica alle rock-band. Venerdì, sempre alle 21 all’Almagià, verrà presentato lo spettacolo teatrale ’Theatrum’ che verrà aperto da uno spettacolo dei gruppi junior, presentato alle 19. L’intenzione della scuola è quella di far interagire i gruppi provocando uno stimolo verso i più piccoli unendo il più possibile tutte le età.

Margherita Tonini