Oggi incontro con. Cetty Muscolino alla Casa Matha

Oggi pomeriggio, alle 17, nell’aula magna della Casa Matha in piazza Costa 3 a Ravenna, ci sarà un incontro con Cetty Muscolino (nella foto) in cui si parlerà del Tempio Malatestiano di Rimini, da lei stessa descritto come ’un gioiello dell’Umanesimo’.

Cetty Muscolino è stata Ispettrice della Soprintendenza e per molti anni ha seguito i lavori di restauro del Tempio Maletestiano di Rimini.

Questo monumentale complesso architettonico, oltre a conservare un affresco di Piero della Francesca, è riccamente decorato da eleganti bassorilievi, che restituiscono i sentimenti e la cultura dell’Umanesimo italiano, rendendo il Tempio un vero e proprio unicum per la storia dell’arte italiana.

L’appuntamento è aperto al pubblico.