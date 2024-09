Oggi l’addio a ’Gustì’ Marangoni. Storico macellaio di Voltana

Se ne va un altro pezzo di storia di Voltana. Lunedì sera all’ospedale Umberto I di Lugo, si è spento all’età di 94 anni Agostino Marangoni, storico macellaio della maggiore frazione lughese, dove era da tutti conosciuto come ‘Gustì’. Dopo essere stato dipendente presso una locale ex azienda di macellazione, facendosi apprezzare per professionalità, dedizione e disponibilità, negli anni’70 aveva intrapreso un’attività in proprio lungo la centrale via Fiumazzo, aprendo una macelleria, affiancato dalla moglie Marcella (scomparsa alcuni anni fa) e in seguito dal figlio Paolo. Esercizio commerciale che ha chiuso i battenti nel 2017 e che aveva clienti non solo di Voltana ma anche dal resto della Bassa Romagna e dal Ferrarese. Cordiale e sempre pronto alla battuta con la clientela, sempre pronto a farsi quattro per gli amici, ‘Gustì’ ha sempre nutrito una grande passione per lo sport, in particolare per il calcio e per il suo Bologna, che ha seguito per tanti anni, spesso mettendosi al volante della sua inconfondibile Bmw ‘2002 TII’ di colore rosso (auto d’epoca risalente ai primi anni ‘70) per andare allo stadio del capoluogo emiliano in compagnia di un ristretto e affiatato gruppo di inseparabili tifosi rossoblu. Una vettura, che Agostino, a cui lo scorso 27 maggio (giorno del suo 94° compleanno) era stata rinnovata la patente di guida, ha guidato fino a non tanto tempo fa.

I funerali di Agostino ‘Gustì’ Marangoni, che lascia i figli Emanuela e Paolo, tre nipoti e la sorella Irma, avranno luogo oggi pomeriggio (giovedì 26) in forma religiosa, con partenza in autocorteo alle 14.30 dalla camera mortuaria dell’ospedale Civile di Lugo per la ‘sua’ Voltana, dove nella locale chiesa in cui praticamente ogni domenica mattina si recava a messa, saranno celebrate le esequie, al termine delle quali si procederà per il cimitero di San Bernardino.

Luigi Scardovi