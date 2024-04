Oggi l’inaugurazione del ponte Bailey sul Lamone. E riapre anche quello delle Grazie

È prevista oggi l’inaugurazione del Panel bridge sorto sul Lamone nell’ultimo mese. Intorno alle 11.30 ci sarà il taglio del nastro con i rappresentanti delle istituzioni e della struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione. Dopo l’inaugurazione l’infrastruttura verrà ufficialmente aperta al traffico dei veicoli da via Renaccio a via Cimatti. L’accesso da corso Saffi sarà possibile solo dopo il passaggio della rotonda sorta nel frattempo fra via Renaccio e via Lapi. Contemporaneamente riaprirà al traffico anche il Ponte delle Grazie, a senso unico dal Borgo al centro. Pedoni e ciclisti potranno continuare a muoversi sul ponte in entrambe le direzioni, mentre ora è loro interdetto il Bailey. Solo in futuro, quando il Ponte delle Grazie sarà chiuso per essere abbattuto, il Panel bridge sarà affiancato da una corsia solo per ciclisti e pedoni.

Sui ponti Bailey e delle Grazie la velocità sarà limitata a 30 km/h, come in via Torretta. I veicoli oltre le 10 tonnellate non potranno percorrere il Panel bridge. Il limite scende a 3,5 tonnellate per il Ponte delle Grazie.

f.d.