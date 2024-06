Ok della Commissione bilancio alla variazione. Previsti 3,5 milioni per il traghetto elettrico

Figurano anche 3,5 milioni di euro per il traghetto di Ravenna nella variazione del bilancio 2024 della Regione Emilia Romagna. La commissione deputata ha approvato la manovra che di sole risorse regionali vale 100 milioni di euro, e che, avendo avuto il parere favorevole di tutte le commissioni assembleari passerà al voto dell’Assemblea legislativa. In particolare, i 3,5 milioni stanziati serviranno per l’acquisto di un traghetto elettrico che collegherà Porto Corsini a Marina di Ravenna.

Da tempo si verificano disservizi per gli utenti proprio a causa della vetustà del mezzo e così si è deciso di acquistare un traghetto nuovo elettrico. Il costo totale è di 5 milioni di euro così suddivisi: : 3,5 milioni dalla Regione Emilia Romagna, 800mila dal Ministero dei Trasporti, 500mila dal Comune di Ravenna attraverso le compensazioni di Snam per il rigassificatore di Punta Marina, 200mila da Start Romagna che gestisce il servizio e che per potenziarlo riceverà 150mila euro dalla Regione.

Le specifiche tecniche del capitolato messo a punto da Start Romagna nel 2023 lo descrivono lungo 40 metri, di cui 30 di ponte, e largo 10 metri, capace di caricare 20/22 auto e 200 pedoni.