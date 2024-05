Open day per giovani cestisti

Sabato, dalle 16, presso il Centro Sportivo Dribbling (Via Antica Milizia 50 a Ravenna) si terrà un Open Day di minibasket organizzato dalla Compagnia dell’Albero, occasione per i più piccoli di provare questo sport, attraverso una serie di giochi e gare sotto la guida degli istruttori della Compagnia.

L’iniziativa è aperta a bambini e bambine dai 5 ai 10 anni (nati dal 2014 al 2019 compresi): i partecipanti all’open day avranno la possibilità di svolgere un periodo di prova gratuita dei corsi di minibasket, a partire dal 13 maggio.

Per partecipare all’attività è necessaria la prenotazione: per prenotarsi e per ricevere informazioni è possibile contattare il 338-7322792 o sezionebasket@compagniadellalbero.it.