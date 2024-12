Open day vaccinale ad accesso libero contro il tetano

Si terrà domani, dalle 14 alle 17, una nuova seduta vaccinale straordinaria ad accesso libero per chi non è mai stato vaccinato contro il tetano o chi non fa richiami da più di dieci anni. Gli interessati potranno recarsi al CMP di Ravenna, in via Fiume Montone Abbandonato, 134. La vaccinazione è gratuita e verrà offerto il vaccino combinato Difterite–Tetano oppure Difterite-Tetano-Pertosse per proteggersi anche verso queste malattie, così come raccomandato dai Piani Vaccinali Nazionale e Regionale.

Si ricorda che è sempre possibile accedere alla vaccinazione in altri giorni e orari, prenotando tramite sportello Cup o telefonicamente tramite CupTel 800002255.