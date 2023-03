Operaio travolto e ucciso a Ravenna: l’investitore torna libero. "Sono afflitto dalla ludopatia"

Operaio travolto e ucciso: la scena dell'incidente

Ravenna, 21 marzo 2023 – È tornato libero il 45enne che giovedì scorso, al volante di una Mitsubishi e trovato positivo all’alcoltest (0,8 gl), ha investito mortalmente il 56enne operaio Sergio Bagnari, che si trovava sulla via Piangipane intento a coordinare le operazioni di potatura di alberature a bordo strada. Il Gip Corrado Schiaretti, ieri mattina, ne ha convalidato l’arresto per omicidio stradale, pur non ravvisando le esigenze cautelari che avevano spinto il Pm Monica Gargiulo a disporre gli arresti domiciliari. Lo stesso indagato, difeso dall’avvocato Nicola Casadio, nel corso dell’interrogatorio di garanzia ha ammesso i gravi indizi di colpevolezza a proprio carico. L’urto è avvenuto a cavallo della striscia di mezzeria, con direzione di marcia Russi-Mezzano. A seguito dell’impatto con il parabrezza anteriore – in un contesto di strada asciutta e rettilinea, buona visibilità e limite dei 70 – il pedone è stato proiettato a 36metri metri di distanza, in linea con la lunghezza della frenata: numeri che portano a stimare in 80 chilometri orari la velocità tenuta dal veicolo, dunque dieci oltre il limite, ma che a giudizio del giudice non avrebbe inciso più di tanto nell’esito, che verosimilmente sarebbe stato ugualmente infausto anche in caso di andatura...