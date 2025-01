OraSì-Livorno, i tifosi spostati. Verrà chiusa la tribuna piccola

L’OraSì ospiterà domani alle 18 la Pielle Livorno, terza forza del campionato insieme a Ruvo di Puglia, squadra con molti tifosi al seguito e per evitare problemi di ordine pubblico, sono state fissate alcune disposizioni organizzative, come era già accaduto in altre occasioni.

Per evitare contatti tra la tifoseria ospite e quella di casa, verrà chiusa la tribuna piccola del PalaCosta e gli abbonati a quel settore, dovranno recarsi in biglietteria prima della gara per ricevere un biglietto nella tribuna grande. Inoltre cambierà il senso di marcia in via Mario Marani e nella stessa via saranno riservati un parcheggio ed un ingresso per la tifoseria ospite. I biglietti per il settore ospiti sono in vendita soltanto on line sul sito VivaTicket, mentre i tifosi ravennati potranno acquistare i biglietti soltanto domani al PalaCosta.

L’OraSì giocherà in casa anche mercoledì alle 20 contro Latina, ultima della classe, e sabato1 febbraio alle 21 sarà impegnata a Rieti contro la Npc, pure lei all’ultimo posto.