Orti ai pensionati, le info sulla richiesta

Alla fine del mese di gennaio, il Comune di Cervia procederà all’approvazione della graduatoria 2025 per l’assegnazione ai pensionati di orti comunali di via Caduti per la Libertà.

Possono presentare domanda i pensionati residenti nel Comune di Cervia, in grado di provvedere personalmente ed autonomamente alla coltivazione dell’orto. In caso di assegnazione, il nucleo familiare di appartenenza non potrà detenere altri appezzamenti coltivati ad orto in proprietà o ad altro titolo.

Gli interessati possono presentare la domanda entro il mese di gennaio, utilizzando l’apposito modulo a disposizione negli uffici del Servizio Servizi alla Persona (Viale Roma 33; tel. 0544979380; orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17) oppure sul sito istituzionale del Comune.

La domanda con la copia del documento di identità può essere consegnata dal richiedente al Servizio Servizi alla Persona o tramite mail all’indirizzo: amministrativiservizipersona@comunecervia.it o comune.cervia@legalmail.it.