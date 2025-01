Otto monumenti patrimonio Unesco

Nella primavera del 1997, con l’intervento del neo ministro per i Beni Culturali Walter Veltroni e del segretario generale dell’Unesco Bernhard von Droste, si svolse a Ravenna la cerimonia per la proclamazione a patrimonio mondiale dell’umanità di otto monumenti: San Vitale, Galla Placidia, Battistero Neoniano, Sant’Apollinare Nuovo, Battistero degli Ariani, Mausoleo di Teodorico, Sant’Apollinare in Classe, Cappella Arcivescovile. La proclamazione era avvenuta nel dicembre del ‘96. Con Veltroni e von Droste è il vicesindaco Donatella Zanotti (il sindaco D’Attorre era morente in ospedale).

A cura di Carlo Raggi