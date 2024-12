Paolo Ricci: dall'imbianchino al romanziere con 'Capitolo 13'

Paolo Ricci, cinquantunenne artigiano di Faenza, è conosciuto non solo per la sua abilità come imbianchino, ma anche per la sua passione per la scrittura. Lo scorso anno ha pubblicato il romanzo ‘Capitolo 13’, disponibile in libreria e su Amazon.

Ricci racconta: "Nel 1989, all’età di 17 anni, ho iniziato a fare l’imbianchino come dipendente in una nota azienda del Faentino. Nel corso degli anni, mi sono dedicato anche ad altri mestieri, come manovale e muratore, per ampliare la mia conoscenza in campo edile. Tuttavia, la tinteggiatura è sempre rimasta la mia principale professione."

Ricci lavora principalmente da solo, ma si avvale di collaboratori occasionali per i lavori più impegnativi. "L’esperienza maturata in 35 anni di attività mi ha portato a orientare la mia sensibilità di tinteggiatore e verniciatore alla completa soddisfazione del cliente," spiega Ricci.

La sua filosofia è semplice: poche cose, ma fatte a regola d’arte. "Essendo la mia una ditta individuale, non offro una gamma di lavorazioni troppo vasta. Mi concentro sulla diversità di prodotti e il loro migliore impiego per la migliore realizzazione delle tinteggiature," afferma Ricci.

Nel 2023, Ricci ha realizzato il sogno di pubblicare il suo primo romanzo, ‘Capitolo 13’. "Trovarmi spesso da solo in cantiere mi ha portato a sviluppare e concretizzare un’idea che covavo da molto tempo: scrivere un romanzo," racconta Ricci.

Il romanzo, di narrativa drammatica con uno sfondo sociale, segue le vicende di Alan, un giovane atletico che vive in un piccolo borgo sulle colline romagnole. La sua esistenza viene sconvolta dall’omicidio della ragazza che corteggiava, portandolo verso un epilogo inaspettato.