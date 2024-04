Partite a carte e cyclette, le 102 primavere di Teresa

Nonostante la veneranda età è ancora molto lucida, gioca a carte insieme alle amiche e continua a tenersi in forma facendo tutti i giorni una pedalata sulla cyclette. Stiamo parlando della cotignolese Teresa Montuschi, che ha raggiunto, in ottima forma, l’invidiabile traguardo delle 102 primavere.

Da qualche anno l’ultracentenaria, che è nata il 20 aprile 1922, è ospite della casa di fraternità di San Pietro in Vincoli, dove sabato scorso, giorno del suo compleanno, è stata raggiunta dal figlio Tiziano Gatta, da numerosi amici e parenti per trascorrere un sereno pomeriggio in compagnia.

Insieme al personale della struttura si è quindi festeggiato con un ricco rinfresco, una enorme torta alla crema e naturalmente un brindisi benaugurante. Per l’occasione l’Amministrazione comunale di Cotignola ha portato a Teresa gli auguri a nome della cittadina.

Nel territorio della Bassa Romagna si allunga così la già corposa ‘lista’ delle persone che hanno tagliato, in questo superato, il traguardo del secolo di vita, facendo di questo territorio uno dei più longevi della nostra provincia. Agli auguri a Teresa si associano anche quella della redazione di Ravenna del Resto del Carlino.

Lu.Sca.