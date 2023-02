Ravenna, patatine fritte a tutte le ore. Il nuovo distributore in centro

Un gruppo di ragazzi ieri pomeriggio davanti al distributore (foto Corelli)

Ravenna, 26 febbraio 2023 – Patatine fritte a tutte le ore, anche nel cuore della notte. Basta inserire la moneta e aspettare 35 secondi.

Oggi alle 17 in piazza dell’Aquila apre ‘Patata24’, distributore self service di patatine fritte aperto per tutto il giorno. All’interno dell’attività del resto non c’è un commesso, ma solo due distributori: uno per le patatine fritte, appunto, e l’altro per le bevande. Un ’esperimento’ che ricorda quanto già succede in Gran Bretagna, dove è possibile trovare i distributori self service di pizza.

‘Patata24’ è un franchising già presente in altre città italiane. "Le macchine, completamente automatiche – si legge sul sito della compagnia, che sponsorizza il proprio franchising –, permettono al cliente di acquistare in modo facile e divertente. L’interfaccia touch-screen multilingua permette di regolare il dosaggio della salatura e di erogare la salsa e, mentre il cliente si sceglie la bibita preferita, in un baleno ecco le patate calde e saporite pronte per essere gustate". L’azienda specifica infatti che per preparare l’ordine delle patatine bastano in tutto 35 secondi.

Al di là dell’entusiasmo e dei gusti personali, di sicuro l’idea è innovativa: spetterà ai ravennati il verdetto su questa novità, promuovendo o bocciando l’idea delle patatine pronte a tutte le ore proprio sotto al voltone Savini, a due passi da piazza del Popolo.